Veiligheidsraad zal positiever communiceren: alles mag, behalve wat niet mag 28 mei 2020

00u00 0

Aangezien er zeker vanaf 8 juni meer wél dan niet zal mogen, zal de Veiligheidsraad van volgende week woensdag zijn communicatie daaraan aanpassen. Wellicht komt er geen ellenlange opsomming meer van alle versoepelingen en hun uitzonderingen: er zal eenvoudiger gecommuniceerd worden. "Het is gewoon een kwestie van het uitgangspunt veranderen", klinkt het in de entourage van de Veiligheidsraad. "In plaats van te zeggen: niks mag, behalve deze tientallen uitzonderingen - die telkens nieuwe verduidelijkingen vragen - draaien we de logica om. Alles waarvan we niet expliciet zeggen dat het niet mag, mag. Al blijft er natuurlijk de gekende lijst met zaken die verboden blijven." Op zich maakt die vorm weinig uit, maar zo hoopt men dat de regels voor minder verwarring zorgen, zoals het geval was met de regel van 4 en de bubbels en silo's. Het maakt ook het werk van de juristen die de KB's opstellen eenvoudiger. (ARA)

