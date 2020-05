Veiligheidsraad beslist woensdag over opening winkels Redactie

04 mei 2020

00u00 0 De Krant De Nationale Veiligheidsraad komt woensdag opnieuw samen. Dan wordt besproken of de winkels op maandag 11 mei effectief weer open kunnen. Ook het lot van de sportcompetities ligt op tafel. De Pro League zal pas daarna, vermoedelijk vrijdag, stemmen over het stopzetten van de professionele voetbalcompetitie.

Premier Wilmès (MR) stippelde vorige week, na de vorige Veiligheidsraad, een kalender uit voor de exitstrategie. "Maar", zo voegde ze daaraan toe, "niets is in steen gebeiteld." Welke data en maatregelen precies gehanteerd worden, zal afhangen van de evolutie van de cijfers. Onder meer het aantal patiënten op intensieve zorg en het aantal consultaties bij huisartsen worden in rekening genomen.