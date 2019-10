Veiligheidspersoneel luchthaven dreigt met staking bij start herfstvakantie IBO/RDK

23 oktober 2019

05u00 5 De Krant Vandaag vindt een ultiem overlegmoment plaats over hogere premies voor veiligheidsagenten. Als dat op niets uitdraait, dreigen er komend weekend spontane acties op de luchthaven van Zaventem - net bij de start van de herfstvakantie.

Gisteren waren er aan de controleposten voor de handbagage al wachtrijen die opliepen tot twee uur door een "symbolische, eerste actie". De veiligheidsagenten vragen al sinds juni om meer koopkracht, betere werkomstandigheden en vooral hogere premies in ruil voor hun flexibiliteit. Maar die onderhandelingen zitten muurvast.

Vandaag wordt opnieuw geprobeerd om tot een akkoord te komen. Als dat niet tot een compromis leidt - en de vakbonden klinken weinig optimistisch - volgen er wellicht spontane acties. Daardoor dreigt de uittocht van de herfstvakantie in het honderd te lopen op de luchthaven, waar vrijdag 46.000 passagiers moeten vertrekken. "Het is niet onze bedoeling alles lam te leggen, maar het veiligheidspersoneel is het zo kotsbeu dat we er geen controle meer over hebben en spontane acties niet kunnen uitsluiten", klinkt het bij de vakbonden. (IBO/RDK)