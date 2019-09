Exclusief voor abonnees Veiligheidspal op 8.000 pistolen van politie blijkt... onveilig 30 september 2019

Het standaard dienstwapen van de federale politie, een Amerikaanse Smith & Wesson-pistool, blijkt onveilig te zijn door... de veiligheidspal. Nochtans was die veiligheidspal, die schietincidenten moest vermijden, een extra voorwaarde in de aanbesteding om het wapen te mogen leveren. Fabrikanten als FN Herstal en het Oostenrijkse Glock grepen in 2011 naast het contract ter waarde van ruim 4,3 miljoen euro, net omdat ze die extra veiligheidspal niet wilden voorzien wegens nutteloos. Intussen blijkt die pal het pistool op ongewenste momenten te blokkeren - zeker in tijden van terreurdreiging hoogst onwenselijk. Een werkgroep binnen de federale politie oordeelt nu dat de veiligheidspal er opnieuw af moet, omwille van de veiligheid. De aanpassing zou zo'n 5 euro per wapen kunnen kosten.

