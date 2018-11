Veiligere oorden voor Cercle na eerste 6 op 6 12 november 2018

Voor het eerst dit seizoen boekte Cercle Brugge twee zeges op rij, waarmee het uit de kelder van de klassering wegsluipt. "Een rechtstreekse concurrent op acht punten plaatsen was ons doel, en daar zijn we in geslaagd", bleef Laurent Guyot zijn koele, berekende zelve. "Met 19 punten uit de heenronde mogen we zeer tevreden zijn. Maar ons doel verandert niet, en we zitten nog een eind van dat doel af. Wel heb ik een perfecte mentaliteit gezien, wat mijn hoop versterkt dat we na de interlandbreak competitiever zullen zijn tegen topteams."

