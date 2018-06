Veilige oversteekplaats enkel voor fietsers van kinderraad en OKRA 05 juni 2018

De Antwerpse gemeente Bonheiden heeft gisteren een nieuw systeem voorgesteld dat fietsoversteekplaatsen veiliger moet maken. Enige minpuntje: het werkt momenteel alleen voor leden van de plaatselijke OKRA en de kindergemeenteraad. Dankzij een zendertje in de fiets, een scanner aan het kruispunt en digitale verkeersborden, worden zowel de fietsers als het autoverkeer gewaarschuwd. "De digitale borden beginnen te flikkeren als een fietser het kruispunt nadert, een scanner herkent de fietser dankzij het zendertje. Een uniek project, dat hier in Bonheiden is bedacht", zegt burgemeester Guido Vaganée (N-VA). "We hebben nog maar één testopstelling, maar later moeten andere gevaarlijke verkeerspunten volgen. Na de testfase kunnen ook andere fietsers mee op de kar springen." (AVH)

