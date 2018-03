veilig zonnen? dan moet je in knokke zijn 03 maart 2018

Het strand van Knokke-Heist wordt het veiligste van de kust. 25 stranduitbaters starten op 15 maart in samenwerking met de lokale politie een buurtinformatienetwerk: BIN S. "Een primeur in België. We zijn overtuigd dat het een enorme meerwaarde zal zijn", zegt burgemeester Leopold Lippens. Ook de reddingsdiensten zullen het netwerk inschakelen om verloren gelopen kinderen terug te vinden. "De politie zal relevante info verspreiden", zegt korpschef Steve Desmet. "Dat kan gaan van verdachte handelingen op het strand, het waarschuwen voor tafelschuimers of oplichters tot verkeersinfo naar aanleiding van een evenement. Daarom maken we ook een onderscheid tussen dringende en niet-dringende berichten." Het systeem zal zich beperken tot het strand: enkel de 25 stranduitbaters en vijf sportclubs kunnen zich aanmelden. (MMB)

