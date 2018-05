Veilig rijden 08 mei 2018

00u00 0

Met verbijstering in de weekendbijlage een verslag gelezen over de nieuwe Mercedes A-klasse. Het lijkt wel 'een pretpark op wielen'. Wat hebben al die aandacht afleidende multimediagadgets nog met veilig autorijden te maken? Het dashboard wordt in plaats van een functioneel instrument een volwaardig scherm met computer waar je nu zelfs een film op zou kunnen kijken, achter het stuur... Waar is die mensen hun verstand naartoe? Autorijden vergt je volste concentratie, geen conversatie met een computer, geen overbodige spelletjes. Constructeurs, kom terug tot de essentie van veilig autorijden.

Carlo Verreet, Keerbergen