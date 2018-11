Vegetariërs amuseren zich minder... door vleeseters 05 november 2018

Ook vegetariërs dansen niet door het leven: ze hebben minder zelfvertrouwen dan vleeseters en amuseren ze zich minder op feestjes. De oorzaak zou bij de voortdurende opmerkingen over hun eetpatroon liggen, zo blijkt uit een Pools-Amerikaanse studie waarbij 400 vegetariërs, flexitariërs en overtuigde vleeseters werden ondervraagd. "Soms worden vegetariërs niet uitgenodigd op evenementen of wordt hen het gevoel gegeven raar te zijn. Ze zijn nu eenmaal nog een sociale minderheid", klinkt het. Volgens de onderzoekers laten vleeseters zich weleens laatdunkend uit over vegetariërs die zich 'superieur' en 'met een air' gedragen.