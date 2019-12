Exclusief voor abonnees Veganistisch dieet 24 december 2019

Ik wil namens de vereniging BE Vegan reageren op het artikel 'Veganistische ouders die peuter lieten verhongeren beschuldigd van moord' op HLN.be. De titel suggereert dat er een verband is tussen veganisme en het tragische overlijden van een kind. Wie het artikel zelf niet leest, zou er zomaar van kunnen uitgaan dat veganisme gevaarlijk is voor jonge kinderen en zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Dit is een slag in het gezicht van de talrijke ouders die hun kinderen met succes en op een verantwoorde manier veganistisch opvoeden. Vaak moeten zij zich in hun omgeving al (ten onrechte) uitgebreid verantwoorden voor hun nochtans weldoordachte keuze, al zeker in deze periode van kerstdiners en nieuwjaarsrecepties. Voor alle duidelijkheid: een peuter op een dieet van fruit en rauwe groenten zetten, zoals de ouders uit het artikel deden, heeft niets te maken met een uitgebalanceerd veganistisch dieet dat wél uitgebreid wetenschappelijk gefundeerd is. De grootste diëtistenvereniging ter wereld (Academy of Nutrition and Dietetics) bevestigt dat zo'n eetpatroon voor alle leeftijden geschikt is. En onlangs sprongen nog meer dan 100 wetenschappers uit binnen- en buitenland in de bres voor een veganistisch dieet voor kinderen.

