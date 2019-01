Veganisten nemen dubbel zo vaak ziekteverlof 15 januari 2019

Veganisten zijn twee keer zo vaak ziek thuis als hun collega's die vlees, zuivel en eieren niet hebben afgezworen. In de winter gaan ze ook drie keer meer naar de dokter met kwaaltjes. Dat blijkt een enquête van Fisherman's Friends bij duizend Britten. Ongeveer 3,5 miljoen Britten volgen een veganistisch dieet. Het onderzoek suggereert dat geen vlees eten de gezondheid niet ten goede komt. "Een veganistisch dieet verlaagt de bloeddruk en cholesterol en heeft een positieve invloed op hartkwalen, diabetes type 2 en sommige kankers", countert Heather Russell van The Vegan Society in 'Daily Mail'.