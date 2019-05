Veganisten met B12-tekort lopen meer risico op bloedarmoede en dementie Nina Dillen

24 mei 2019

05u00 10 De Krant Vegetarisch of veganistisch eten zorgt er steeds vaker voor dat we met een vitamine B12-tekort kampen, waarschuwen artsen. Op termijn kan dat tot bloedarmoede of neurologische aandoeningen leiden. "Informeer je grondig voor je vlees en zuivel van het menu schrapt", raden experts aan.

Naar schatting 20% van de volwassenen heeft een vitamine B12-tekort waardoor neurologische symptomen kunnen optreden, zoals tintelingen, moeilijk stappen of geheugenproblemen. Dat schrijft bioloog Wencel Top in de artsenkrant 'Periodiek' van het Vlaams Artsenverbond. Bij 60-plussers stijgt dat percentage tot 40%. Top ziet een verklaring in het groeiend aantal vegetariërs en veganisten, wat ook hoogleraar voeding en gezondheid Theo Nieuwold (KU Leuven) beaamt. "Ons lichaam maakt die essentiële vitamine niet zelf aan. Je haalt ze uit dierlijke producten, zoals vlees, vis en in mindere mate melk, kaas, yoghurt en eieren. Wie besluit die te schrappen, moet ze vervangen door supplementen om de dagelijks aanbevolen hoeveelheid te halen. Goede websites voor vegetariërs en vegans waarschuwen daar gelukkig ook voor."

Houterig stappen

Doe je dat niet, dan kan bloedarmoede optreden, met futloosheid en vermoeidheid als voornaamste symptomen. Maar ook voor ons zenuwstelsel is B12 noodzakelijk, legt neuroloog Rik Vandenberghe (UZ Leuven) uit. "Een tekort kan zorgen voor tintelingen in handen en voeten, minder kracht en op termijn problemen met wandelen, waardoor je houterig gaat lopen. Daarnaast kunnen zenuwen in de hersenen aangetast worden, met geheugenproblemen en zelfs dementie tot gevolg."

Dat ouderen een hoger risico lopen, komt wellicht doordat ze de vitamine minder makkelijk opnemen omdat ze bijvoorbeeld bepaalde medicatie nemen.

"Ook kinderen, adolescenten, zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven, vormen een extra kwetsbare groep", aldus nog Vandenberghe. "De Koninklijke Artsenvereniging raadde vorige week in een rapport veganisme nog af bij die groep mensen. Je kan daarover discussiëren, maar één punt is duidelijk: wie vlees, vis of alle dierlijke producten schrapt, moet zich goed informeren en laten controleren op eventuele tekorten." (ND)