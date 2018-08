Veganiste vliegt in cel nadat ze gewond varken troost 18 augustus 2018

Liefde voor dieren kan je duur komen te staan: een 23-jarige veganiste uit Scherpenheuvel is donderdag even in de cel beland nadat ze een varken wilde troosten. Het dier was samen met 159 soortgenoten in een weide in Lubbeek beland nadat een truck op weg naar het slachthuis gekanteld was. 40 varkens stierven meteen. Een dierenarts kwam ter plaatse om te beslissen of de overlevende dieren geslacht konden worden voor consumptie, of dat ze geëuthanaseerd moesten worden. Sofie Weckx was ook naar daar getrokken, om er met haar dierenrechtenorganisatie Forrest & Friends aan te bieden enkele 'afgekeurde' varkens te redden. Dat stuitte op een njet van de dierenarts, waarna Sofie weigerde om weg te gaan bij één varken. "Een agente kwam aan mijn arm trekken en brulde dat ik weg moest", vertelt Sofie. "Na nog geen minuut verloor ze haar geduld en vlogen twee agenten op mij om mij handboeien aan te doen. In de combi bleven ze me uitschelden." De twintiger moest even naar de cel, maar werd dan vrijgelaten. Volgens de politie liep het meisje "in de weg" en is alles "correct" verlopen. (SAM)

