Veevoeder breekt val van dakwerker 06 maart 2019

00u00 0

Een jongeman had gisterochtend geluk bij een ongeluk. Terwijl hij op het dak van een hoeve in Diksmuide zonnepanelen aan het plaatsen was, gleed hij plots uit en maakte een val van liefst 7 meter. Hij had daarbij het geluk dat hij niet op het beton terechtkwam, maar in een grote stapel veevoeder naast de loods. De MUG-heli werd opgeroepen om hem de eerste zorgen toe te dienen. Na verzorging werd hij met een ambulance naar het ziekenhuis van Ieper gevoerd. Hij is niet in levensgevaar, maar liep onder meer een breuk aan de heup op. In het ziekenhuis moet nog blijken of er ook neurologische schade is. (JHM)