Veertigers palmen hypotheekmarkt in

Steeds meer veertigers vragen een woonkrediet aan, terwijl het aantal twintigers alsmaar afneemt. Uit cijfers van adviesbureau Immotheker-Finotheker blijkt dat nog slechts een kwart van de hypothecaire kredieten die in 2016 werden verleend, naar klanten jonger dan dertig jaar ging. Ter vergelijking: negen jaar geleden was dat nog bijna de helft. Tegelijkertijd ging 30,4% van de woonkredieten naar veertigplussers, terwijl die in 2007 nog slechts goed waren voor 12,7% van de contracten. John Romain van Immotheker-Finotheker wijt die evolutie aan de prijzen van het vastgoed in ons land, die voor jonge mensen steeds moeilijker te betalen zijn. Bovendien vragen de banken een steeds grotere eigen inbreng, waar ze vroeger nog het hele aankoop-bedrag financierden. De gemiddelde leeftijd van wie een woning koopt, is tussen 2007 en 2016 dan ook gestegen van 31,1 naar 36,9 jaar.

