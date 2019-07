Exclusief voor abonnees Veertiger wil alcoholcontrole vermijden en rijdt in op tien agenten 26 juli 2019

Een veertiger uit Genk is veroordeeld tot een effectieve celstraf van 8 jaar omdat hij op 30 december 2017 op een erg drieste manier aan een alcoholcontrole wilde ontsnappen. Ramazan G. (42) reed tot dicht bij de agent die seinde met een verkeerstoorts en gaf dan gas. De man kon nog net opzijspringen. Ook de agenten die opgeroepen waren om te komen helpen, probeerde G. omver te rijden. Hij ramde zelfs een politievoertuig dat dwars over de weg was geplaatst. De politie loste negen schoten. "Alleen daardoor is hij gestopt want hij wilde zoveel mogelijk politiemannen raken", getuigde één van de getroffen agenten. In totaal moet Ramazan G. de tien agenten zo'n 20.000 euro schadevergoeding betalen. De man verblijft momenteel in Turkije. Zijn onmiddellijke aanhouding werd bevolen. (VCT)

