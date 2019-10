Exclusief voor abonnees Veertiger veroordeeld die vriendin in haar slaap verkrachtte 31 oktober 2019

Een 43-jarige man uit Harelbeke is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel omdat hij zijn vriendin meermaals verkrachtte in haar slaap. Het koppel had in 2014 relatieproblemen omdat de vrouw door gezondheidsproblemen geen behoefte meer had aan seks. Ze nam ook zware medicatie, waardoor ze erg diep insliep. De man maakte daar misbruik van.

