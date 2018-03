Veertiger opgepakt na achtervolging door drie landen 05 maart 2018

Een 47-jarige Belg is met een bestelbus tegen een winkel gereden in Nuth, een dorp in Nederlands-Limburg, nadat hij door de politie van België, Nederland én Duitsland was achtervolgd. De achtervolging begon zaterdagochtend in België, toen de politie een gestolen bestelbus zag rijden en de chauffeur niet wilde stoppen. Via de A76 bij Stein reed hij naar Nederland, waar de Belgische agenten bijstand kregen van Nederlandse politiewagens. Toen hij bij Simpelveld Duitsland inreed, sloot ook nog eens de Duitse politie aan in de stoet. Zelfs een Duitse politiehelikopter was betrokken bij de achtervolging. Uiteindelijk racete de verdachte via de A76 weer naar Nuth. Op de Markt, in het dorpscentrum, verloor hij alle controle. Na wat duw- en trekwerk werd hij gearresteerd.

