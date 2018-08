Veertiger neergeschoten, maar spoedarts ziet kogel in hoofd niet 16 augustus 2018

Een 47-jarige gemeentearbeider uit Vorst is hersendood verklaard nadat hij in het hoofd was geschoten in zijn woning. Zijn familie trof hem bewusteloos aan en verwittigde de hulpdiensten. Volgens het Brusselse parket ging de spoedarts ter plaatse eerst uit van een puur medische oorzaak. Pas na enkele scans in het ziekenhuis werd de kogel in het hoofd opgemerkt. Het parket is een onderzoek gestart voor doodslag. (JEW)