Exclusief voor abonnees Veertiger in de cel voor moord op ex-vriendin 02 september 2019

00u00 0

De onderzoeksrechter heeft gisteren de 46-jarige Jurgen V. uit Eeklo aangehouden op verdenking van moord. De man werd zaterdag in de late namiddag opgepakt, nadat hij zijn ex-vriendin Sally Hautekeete (40) in haar woning om het leven bracht. Het drama speelde zich af in een residentiële wijk in het landelijke Kaprijke in Oost-Vlaanderen. Het slachtoffer, administratief bediende in het psychiatrisch centrum in Sleidinge, laat twee kinderen van 14 en 12 na. "Sally en V. hielden nog contact, maar zij wilde definitief met hem breken. Ze bekocht het met haar leven", vertellen haar ouders. In 2013 verloren zij ook al hun andere dochter aan kanker. Volgens onze informatie werkt Jurgen V. voorlopig niet goed mee aan het onderzoek. (CMG)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis