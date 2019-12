Exclusief voor abonnees Veertien Vlamingen zijn al meer dan 40 jaar werkloos 20 december 2019

Veertien mensen in Vlaanderen zijn al minstens 40 jaar ingeschreven als niet-werkende werkzoekende. In 2014 waren dat er nog maar vijf. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Het aantal langdurig werklozen bleef min of meer stabiel op 60.000, terwijl de krapte op de arbeidsmarkt nooit eerder zo groot was. "Daarom kan de verplichte gemeenschapsdienst geen dag te vroeg ingevoerd worden", zegt Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld), die de cijfers opvroeg. De gecontesteerde maatregel staat in het regeerakkoord van minister-president Jan Jambon (N-VA). "Die dienst mag geen sanctie zijn, maar we geloven dat het de opstap naar een job kan zijn." (SSL/ARA)