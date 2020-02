Exclusief voor abonnees Veerle Baetens wint prijs voor film die er nog niet is 25 februari 2020



Volgend jaar start Veerle Baetens (42) met de opnames van haar regiedebuut 'Het smelt', naar de roman van Lize Spit. Hoewel er dus nog geen film is, is de prent wel al in de prijzen gevallen.

