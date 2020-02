Exclusief voor abonnees Veerle Baetens verkozen tot beste Franstalige actrice 03 februari 2020

Actrice Veerle Baetens (42) heeft een nieuwe trofee in haar kast staan. Zaterdagavond won ze de Magritte voor 'Beste Actrice'. De prijsuitreiking beloont de beste (voornamelijk Franstalige) Belgische films. Baetens won het beeldje voor haar rol als Alice Brunelle in de film 'Duelles', geregisseerd door Olivier Masset-Depasse. Het drama, dat zich afspeelt in de jaren 60, was trouwens de grote slokop van de avond: van de tien nominaties kon de prent er negen verzilveren. De film won het in de categorie 'Beste Film' onder meer van 'Le jeune Ahmed' van de gebroeders Dardenne.