Veelplegers kunnen lichtere straf krijgen door fout in wet 05 juni 2018

00u00 0

Veelplegers in het verkeer kunnen lichtere straffen krijgen door een fout in de wet. Een advocaat heeft dat ontdekt en als argument gebruikt in de rechtbank van Veurne, meldt 'VTM Nieuws'. In de oude wet stond dat bestuurders die binnen de drie jaar na een eerste veroordeling dezelfde fout begingen een strengere straf krijgen, de zogenoemde wettelijke herhaling. Het was de bedoeling om dat in de nieuwe wet zo over te nemen, maar daar liep het mis. "Men heeft ervan gemaakt dat bestuurders binnen de drie jaar veroordeeld moesten zijn om in aanmerking te komen voor wettelijke herhaling", merkte advocaat Thomas Bailleul op. Hij kon er een cliënt mee vrijpleiten van wettelijke herhaling. Die man zal nog een straf krijgen, maar een veel lichtere. Het parket vreest dat advocaten van veelplegers voortaan tijd zullen proberen te rekken, door uitstel te vragen en in beroep te gaan.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN