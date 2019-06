Exclusief voor abonnees Veel zout eten kan groei tumoren vertragen 06 juni 2019

00u00 0

Een zoutrijk dieet kan de groei van tumoren afremmen. Dat heeft een team van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en de Universiteit Hasselt aangetoond bij muizen. Veel zout eten is gelinkt aan een hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten, maar het heeft ook een impact op het immuunsysteem. Als de zogeheten MDSC-cellen in het lichaam - die andere cellen verhinderen om tumoren aan te vallen - blootgesteld worden aan hoge zoutconcentraties, raken ze in de war. Gevolg: andere immuuncellen kunnen kankergezwellen weer ongestoord aanvallen. Een hoge zoutopname is echter ook gelinkt aan maagkanker. Er is dus nog meer onderzoek nodig.