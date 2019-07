Exclusief voor abonnees Veel zon HET WEER 03 juli 2019

00u00 0

Na een verfrissende nacht beginnen we de dag met een stralende zon. In de loop van de dag zien we hier en daar wat stapelwolken, maar doorgaans kleurt de hemel helder blauw. Er staat een matige noord-noordoostenwind en die tempert de opwarming. Het wordt 19 graden aan zee en 21 tot 22 graden in het binnenland.

