Veel wolken

Vandaag voert een zwakke tot matige zuidwestenwind veel bewolking aan, die ervoor zorgt dat het zowat de hele dag zwaarbewolkt blijft. 's Ochtends kan er wat nevel of mist voorkomen, vooral in het zuidoosten. In de namiddag zijn er een paar buien mogelijk in Hoog-België. Aangezien het daar niet warmer wordt dan 3 graden, kan er wat regen én smeltende sneeuw vallen. Maar op veel plaatsen blijft het droog. De maxima komen uit rond 8 graden in Vlaanderen.

