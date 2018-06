Veel wolken, weinig regen HET WEER 23 juni 2018

Vandaag beginnen we vrij zonnig aan het weekend. Het duurt wel niet zo lang voordat er bewolking opduikt, en die bewolking zal alleen maar toenemen. Uiteindelijk wordt het bijna overal zwaarbewolkt, maar echt regenen gaat het niet doen. Een enkele wolk kan wel dik genoeg worden om wat lichte regen te lossen, vooral in het oosten. In het westen van het land hangt er minder bewolking. De maxima liggen rond 19 graden bij een matige noordwestenwind.

