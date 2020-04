Exclusief voor abonnees Veel wind HET WEER 22 april 2020

00u00 0

Vandaag is het al uitermate zonnig bij het ochtendgloren. De zon blijft volop aanwezig tot ze in de avond achter de horizon verdwijnt, nauwelijks of zelfs geheel niet gehinderd door wolken. Het kwik bereikt na de middag aangename waarden van 22 of 23 graden. Aan zee is het kouder bij 19 graden. Er staat wel een matige en soms vrij krachtige wind uit het oosten tot het noordoosten, met windstoten tot 50 km/u. Vanavond is de zon nog enige tijd aanwezig, en met temperaturen rond 16 graden om 20 uur is het nog lang aangenaam. Bovendien neemt de wind wat af. Vannacht koelt het onder een heldere hemel af tot een graad of 8. In de Ardennen daalt het kwik tot 4 graden. De wind waait meestal zwak uit het oosten.

