Veel vraagtekens, maar wel een "geobsedeerde" Messi Argentinië Hernán Claus, 'Olé' 12 juni 2018

"De communicatie vanuit de spelersgroep is dat Argentinië geen topfavoriet is. Maar toch zal de slogan zijn: now or never. Naar het beeld van Lionel Messi. Hij heeft van het WK zijn absolute prioriteit gemaakt. Het is wellicht de laatste keer dat hij een WK speelt, en het is de laatste prijs die nog ontbreekt op zijn palmares. Bondscoach Sampaoli had hem gezegd dat hij vakantie mocht nemen tijdens de start van de voorbereiding, maar dat weigerde Messi. Ook op vlak van training laat hij niets aan het toeval over - hij nam zelfs kickboxtrainingen om zijn stabiliteit te verstevigen. Messi is geobsedeerd door WK-winst. De enige reden waarom het Argentijnse volk überhaupt gelooft in een titel, is zijn aanwezigheid."

