Veel volk én Limbombe op training Club 11 april 2018

Veel zon, veel volk en veel beleving gisterochtend op Olympia. En bovenal ook Anthony Limbombe, die na een weekje afwezigheid zijn terugkeer vierde op het trainingsveld van Club Brugge. De smaakmaker van blauw-zwart is helemaal hersteld van zijn voetblessure en dus klaar om de Bruggelingen bij te staan in de levensbelangrijke match van zondag in Anderlecht. Met of zonder Limbombe, dat scheelt toch een pak, zo bleek ook zondag in Gent. Toen konden zijn vervangers Touba en Diatta (2de helft) allesbehalve overtuigen. Gisteren ontbraken Refaelov, Denswil, Vermeer en Cools, maar zonder erg, meent Club. Het viertal kreeg een dagje extra relatieve rust na de wedstrijd in Gent en sluit eerstdaags aan op training. Nu ook Poulain helemaal verlost is van zijn spierblessure, blijft enkel Decarli (achillespees) nog achter in de ziekenboeg. Opvallend was de gretigheid en goesting waarmee blauw-zwart gisteren voor de ogen van enkele honderden supporters de voorbereiding op de match tegen Anderlecht op gang trok. Vanaf vandaag traint Club tot en met zaterdag opnieuw achter gesloten deuren. (TTV)

