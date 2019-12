Exclusief voor abonnees Veel vlieguren op EK Martínez: "Dit is het worstcasescenario" 02 december 2019

Finland it is. Nu, niet dat onze volledige EK-groep het belangrijkste thema was. Veel meer wees Roberto Martínez naar het ongelukkige wedstrijdschema. De Rode Duivels beginnen en eindigen namelijk in Sint-Petersburg - tussendoor wacht Denemarken in Kopenhagen. "We dreigen te veel tijd in de lucht te hangen." Dat België eerst voorbij de twee thuislanden in groep B moet zien te geraken - pas nadien wacht Finland - had de bondscoach ook liever anders gezien. "Dit is het worstcasescenario", aldus Martínez. Onze voorbereiding op het EK en de logistiek tijdens het toernooi ogen plots een flink stuk troebeler.

