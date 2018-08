Veel verdachten, geen bewijzen: anonieme afperser nog niet gevat na seksfeestje Sander Van den Broecke

11 augustus 2018

00u00 0 De Krant De man of vrouw die zich dinsdag in het maïs verstopte om foto's te nemen van een seksfeestje in een zomerbar in Langemark en daar vervolgens een schepen mee probeerde te chanteren, is nog niet gevat en dus gonst het in de gemeente van de geruchten. Buren, politiekers, zakelijke partners: verdachten genoeg, maar voorlopig geen enkel bewijs.

Wie denkt dat Langemark helemaal op zijn kop staat na de lading pornografische foto's die eergisteren de ronde deed op smartphones en laptops, heeft het verkeerd voor. West-Vlamingen van het platteland zijn doorgaans misschien preuts, maar ze zijn nog veel meer op privacy gesteld. In de gesprekken op café krijgt de fotograaf het veel harder te verduren dan de schepen. "Politieker of niet, die mens doet in zijn vrije tijd wat hij wil", is het meest gehoorde commentaar. Bij mannen komt op de tweede plaats: "Spijtig dat ik er zelf niet was", gevolgd door een lach.

Dat de opwinding in het dorp niet al te groot is, heeft ook te maken met het feit dat er op het feest in de zomerbar van La Brasa maar drie inwoners van Langemark aanwezig waren: de schepen, zijn vrouw en eigenaar Rik Ostijn. Iemand anders van de gemeente is op de foto's niet te herkennen. Ostijn, die het feestje organiseerde, bevestigt dat. "De overige gasten kwamen allemaal van ergens anders. Sommigen zelfs van heel ver."

