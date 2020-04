Veel technisch werklozen kregen nog geen cent Erwin Verhoeven

28 april 2020

05u00 0 De Krant Tal van werknemers die door de lockdown in tijdelijke werkloosheid terechtkwamen, wachten nog op hun uitkering voor de maand maart. Het gaat om vele duizenden Belgen. Het probleem is het grootst bij degenen die aanklopten bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW).

De werklast bij de HVW steeg spectaculair door de invoering van tijdelijke werkloosheid wegens corona. In normale tijden betaalt de kas zo'n 12% van de werkloosheidsuitkeringen uit. Nu is dat aandeel gestegen tot vier op de tien. In maart ging het om 260.000 dossiers, in april kwamen er nog eens 115.000 bij. Aanvankelijk was het niet mogelijk om de aangifte online in te dienen, waardoor ze allemaal manueel ingevoerd moesten worden. Bijkomend probleem is dat de HVW vooral dossiers behandelt van werknemers en bedrijven die voor het eerst met (tijdelijke) werkloosheid te maken krijgen. Er schortte dus ook nogal wat aan de aangiften. Elke werknemer en/of bedrijf moest in dat geval persoonlijk gecontacteerd worden.

Gisteravond lagen bij de HVW nog 4.000 aanvragen die door de werknemer fout of onvolledig waren ingevuld, op verwerking te wachten. Hoeveel tijdelijk werklozen hun geld nog niet kregen omdat hun werkgever geen dossier indiende, te laat was of geen correcte gegevens doorgaf, kan men "momenteel niet precies becijferen", zegt woordvoerster Inge Huyghe. Maar ook dat aantal loopt zeker in de duizenden.

Bij de vakbonden zijn de betalingen voor maart zo goed als allemaal gebeurd. Bij het liberale ACLVB moeten nog een kleine 3.000 dossiers voor maart afgewerkt worden. In alle andere gevallen worden morgen al de uitkeringen voor april op de rekening gestort. Bij het ABVV wachten nog "enkelingen" op hun uitkering voor maart. Bij het ACV zijn ruim 300.000 betalingen gedaan en is 2% "hangende".