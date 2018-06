Veel show, nog meer vraagtekens 13 juni 2018

"Een geslaagde publiciteitsstunt", zo vat Korea-expert Sico van der Meer de top tussen Donald Trump en Kim Jong-un in Singapore samen. De historische ontmoeting van de Amerikaanse president en de Noord-Koreaanse leider levert dan wel mooie beelden op, inhoudelijk kwam er weinig uit de bus. Enkel vage beloften over een nucleaire ontwapening van Noord-Korea, waarvan we niet zeker weten of die er wel komt, en andere vraagtekens. "Dit is slechts het begin van een proces", voorspellen kenners. (ND)

