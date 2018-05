Veel sauna = veel minder risico op beroerte 04 mei 2018

Wie vier à zeven keer per week naar de sauna gaat, verlaagt zijn risico op een beroerte met 60%, in vergelijking met wie maar één keer gaat. Dat concludeert een studie van de universiteit van Bristol. Bij ons mag meerdere keren per week een zweetsessie inlassen decadent lijken, de studie baseert zich op gegevens van 1.628 mensen uit Finland, voor wie saunabezoeken tot de dagelijkse routine behoren. De Finnen werden 15 jaar lang geanalyseerd. Wetenschappers verklaren dit gezondheidsvoordeel doordat warmte de circulatie in het lichaam versnelt en zo de bloeddruk verlaagt. Ook stimuleert een sessie zweten ons immuunsysteem en vermindert ze stress.