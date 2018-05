Veel regen HET WEER 24 mei 2018

00u00 0

Vandaag is het zwaarbewolkt en zowat de hele dag kan er regen vallen, weliswaar afgewisseld met drogere perioden met zon. De atmosfeer is ook erg onstabiel, waardoor er onweersbuien kunnen ontstaan, al dan niet met hagel. Door de hoge luchtvochtigheid en maxima rond 23 graden, voelt het vrij warm aan. De wind waait zwak tot soms matig uit een oostelijke richtingen. Vanavond is het eerst erg wisselvallig, met regen en onweer. Stilaan wordt het droger en na middernacht blijft het nagenoeg overal droog. Het klaart dan ook uit. De wind zwakt af en in de vochtige lucht kunnen er mistbanken ontstaan. Het blijft vrij zacht, rond 13 graden.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Scandinavië

Kempen

weer

weersvoorspelling