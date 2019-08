Exclusief voor abonnees Veel paarden, maar ook één pauw Hoedenparade op Waregem Koerse 28 augustus 2019

Het is het jaarlijkse hoogtepunt voor hoofddekselfanaten aller lande: de hoedenparade op Waregem Koerse. De paardenrace zelf is voor veel bezoekers bijzaak, want waar het echt om draait, is wie de mooiste hoed draagt. Sommige dames kwamen met een heel elegant exemplaar, andere hoeden waren op zijn minst gezegd speciaal. Al was er toch één trend duidelijk: de paardenhoed - of wat had u gedacht? Met een plastic ros of eentje die zo uit de speelgoedkist van de kinderen kwam, en vergezeld van bloemen of roze tule: veel dames hadden voor het voor de hand liggende thema gekozen. Al waren er ook andere dieren op post: flamingo's, bijvoorbeeld, en ook één pauw.

