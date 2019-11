Exclusief voor abonnees Veel Nick Cave in je Spotify-lijst? Dan mag je sneller kaartjes kopen 05 november 2019

00u00 0

Wie snel tickets voor Nick Cave in het Sportpaleis wil, is maar beter een trouwe luisteraar op Spotify. Fans die Cave vaak afspelen via de streamingsdienst, kregen immers eerder de kans op kaartjes te kopen via een presale voor het concert van 30 april in het Antwerpse Sportpaleis. Gisteren startte de gewone ticketverkoop - en in een kwartier tijd waren alle kaartjes weg.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu