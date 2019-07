Exclusief voor abonnees Veel machtsvertoon en een monumentale blunder 4th of July 06 juli 2019

00u00 0

De speech die Donald Trump heeft afgestoken op de nationale feestdag, klonk ongebruikelijk verzoenend. Hij blies vooral de loftrompet voor zijn land en niet voor zichzelf. Maar toch ging hij weer uit de bocht als het op feiten aankomt. Zo had hij het over de Amerikaanse revolutionairen die tegen de Britten streden voor hun onafhankelijkheid. "Ons leger ramde hun omwallingen en nam hun luchthavens in", zo jubelde hij. Maar de strijd waarover hij sprak, voltrok zich in de achttiende eeuw - lang voor het eerste vliegtuig ooit de lucht is ingegaan. En de slag om Fort McHenry, die Trump in dezelfde context bezong, vond drie decennia later dan de revolutie plaats, als deel van een oorlog die onbeslist eindigde. Trump had in de aanloop naar zijn speech heel wat kritiek gekregen omdat het ongebruikelijk is dat het staatshoofd de 'Fourth of July' gebruikt om de aandacht naar zich toe te trekken. En ook het feit dat hij dat deed onder een door hem persoonlijk opgevorderd militair machtsvertoon, is een breuk met de traditie die veel Amerikanen maar matig apprecieerden. (GVV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis