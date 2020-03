Exclusief voor abonnees Veel leerkrachten paraat, maar nauwelijks leerlingen 17 maart 2020

00u00 0

Ook al stonden veel leerkrachten gisteren paraat om leerlingen op te vangen op school, er kwam bijna niemand opdagen. De meeste ouders hadden de oproep van de overheid en onderwijsbonden dus serieus genomen en lieten hun kinderen thuis. In de Vlaamse basisscholen was zowat 10% van de leerlingen aanwezig, in het secundair minder dan 5%, zo blijkt uit steekproeven van de onderwijsadministratie. Vrije basisschool De Dames in Antwerpen begon de dag met negen kinderen, een paar uur later bleven er daar nog maar vijf van over. "Hun ouders staan zelf in het onderwijs en werden naar huis gestuurd omdat er zo weinig leerlingen aanwezig zijn." Basisschool Heilige Familie in Sint-Niklaas ving 26 leerlingen op. "Allemaal kinderen van ouders die óf in de zorg werken, óf geen van beiden van thuis uit konden werken." In de Antwerpse stedelijke middelbare scholen kwamen slechts 4 van de 7.000 jongeren opdagen. In het Sint-Pieterscollege in Leuven zelfs helemaal niemand. Veel scholen verwachten de komende dagen wel meer leerlingen. "De eerste dag is eigenlijk geen goede graadmeter voor de volgende drie weken", zegt Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). "Ongetwijfeld hebben veel mensen vandaag een speciale inspanning gedaan om zelf voor opvang te zorgen. Het is dus te vroeg om al conclusies te trekken, laat staan om scholen te sluiten." (EDLL/JVS/ADA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis