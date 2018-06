Veel "goede wil" op migratietop 25 juni 2018

00u00 0

De top van 16 Europese lidstaten over migratie heeft gisteren niet tot een doorbraak geleid, maar na afloop klonken er positieve geluiden. De zestien zijn het blijkbaar eens dat lidstaten onderling of in groepjes gaan proberen aankomstlanden als Italië te ontlasten en het gereis van asielzoekers door Europa tegen te gaan. Er was veel goede wil om vooruit te komen, zei de Duitse bondskanselier Angela Merkel. "We zijn het er allemaal over eens dat we de illegale migratie willen terugdringen, onze grenzen willen beschermen en we allemaal verantwoordelijk zijn voor alle onderwerpen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN