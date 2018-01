Veel geluk verder, van Naomi en Kate 19 januari 2018

Louis Vuitton heeft in stijl afscheid genomen van zijn mannenmodeontwerper Kim Jones. Tijdens de Parijse modeweek werd hij na het showen van zijn laatste collectie op de catwalk geflankeerd door niemand minder dan Naomi Campbell en Kate Moss. De Brit Kim Jones werd in 2011 aangenomen als artistiek directeur voor de mannenlijn van het Franse exclusieve merk. Daarvoor was hij actief bij Alfred Dunhill, Umbro, Mulberry en Alexander McQueen. Wat Jones nu gaat doen, staat niet vast, mogelijk stapt hij over naar modehuis Burberry, dat in maart zijn ontwerper Christoper Bailey ziet vertrekken. "Het was een enorme eer om met Kim samen te werken", luidde het bij Louis Vuitton. "Hij creëert eigenhandig trends en heeft er mee voor gezorgd dat LV één van de grootste mannenmerken in het luxesegment is geworden. We wensen hem alle succes van de wereld." (MU)

