Veel frisser 30 april 2018

Het wordt de komende dagen frisser, met maxima die nog met moeite boven 10 graden geraken. Er staat daarbij vandaag een goed voelbare, vrij krachtige wind uit het zuid-zuidwesten, met rukwinden tot 75 km/u. Het wordt de hele dag en overal betrokken. Er valt soms wat lichte regen vooral aan de kust, maar meestal blijft het gewoon droog in het binnenland. Vanavond is het nog steeds zwaar bewolkt, maar wel overwegend droog. Later vannacht valt er wat lichte regen, eerst in het westen, later in de rest van het land. Minima tussen 2 of 3 graden in de Ardennen en 4 à 6 graden in Vlaanderen. De wind waait vrij krachtig uit zuidelijke richtingen.

