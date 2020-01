Exclusief voor abonnees Veel bekend wielervolk op voorstelling Pevenages biografie 'Der Rudy' 24 januari 2020

Voor een zaal met naar schatting 250 geïnteresseerden, onder wie nogal wat bekenden uit de wielerwereld, heeft Rudy Pevenage (65) in Brakel zijn biografie voorgesteld. 'Der Rudy' was al spraakmakend bij de aankondiging , omdat de oud-wielrenner en -ploegleider nogal wat onthullingen doet over corruptie en dopinggebruik in de wielersport.

