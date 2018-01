Vechtscheiding houdt Azarenka weg op Australian Open 00u00 0

Tweevoudig winnares (2012-2013) Victoria Azarenka zal er dit jaar niet bij zijn op Melbourne Park. De 28-jarige Wit-Russische werd voor het eerst moeder in december 2016 en kwam in juni vorig jaar terug op het circuit. Een vechtscheiding met de vader van zoontje Leo zorgde er echter voor dat een dispuut over het hoederecht voor de rechtbank moest uitgevochten worden. Die verklaarde dat zolang er geen uitsluitsel is Leo Californië niet mag verlaten. Daardoor kan Azarenka natuurlijk ook niet reizen en miste ze vorig jaar al de US Open en de finale van de Fed Cup. Voor deze Australian Open lag er een wildcard gereed voor het ex-nummer één van de wereld, maar die gaat nu naar de Australische vriendin van Nick Kyrgios, Ajla Tomljanovic (WTA 108). (FDW)

