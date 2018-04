Vechtpartij op galabal 03 april 2018

00u00 0

Een galabal van universiteitsstudenten in Hotel Serwir is vrijdagavond in mineur geëindigd. De politie moest tot twee keer toe tussenbeide komen voor vechtpartijen. Daarbij moest één persoon voor verzorging worden overgebracht naar het ziekenhuis. (PKM)