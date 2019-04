Exclusief voor abonnees Vechtersbazen al gevat, maar plots overal te zien (OUDE) VECHTFILMPJES LANCEREN IS PURE STRATEGIE 10 april 2019

00u00 0

Een jaar nadat in Izegem na schooltijd een 14-jarige jongen door een groepje in elkaar is geslagen en geschopt, ging een 'vechtfilmpje' viraal. Daarin is te zien hoe Jos, 15 ondertussen, met de fiets aan de hand wordt neergetrokken en daarna een salvo van wel dertig slagen en schoppen te verduren krijgt. Enkel nadat een dame hen toeroept dat ze moeten stoppen, beëindigen de daders hun agressie. "Een triest hoogtepunt van pesterijen op school die al langer aansleepten", aldus de moeder van de jongen, die al in mei 2018 aangifte deed bij de politie. "Een klasgenoot trommelde een heuse knokploeg op om Jos aan te pakken. De gevolgen zinderen nog altijd na. Sinds februari lukt het Jos niet meer om naar school te gaan." Ondertussen kon de politie vier minderjarige daders identificeren en verhoren. Het is wachten op de jeugdrechter om over hun lot te beslissen. (LSI)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen