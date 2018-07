Vechtende bodyguard die Macron doet wankelen, gooit olie op het vuur: "Ik zou het zo opnieuw doen" Erwin Verhoeven

27 juli 2018

00u00 1 De Krant Alexandre Benalla, de bodyguard die met zijn gewelddadige optreden zijn baas Emmanuel Macron in lastige papieren bracht, heeft voor het eerst zijn versie van de feiten gegeven. Die is niet van aard om de boel te kalmeren. Integendeel. De populariteit van Macron zakt ondertussen snel.

Twee pagina's in 'Le Monde', de Franse krant die het schandaal een dikke week geleden uitbracht. Zoveel ruimte kreeg Alexandre Benalla (26) gisteren om zijn verhaal te vertellen. Met een mooie geposeerde foto ernaast. Opvallend: de baard was weg. Kwestie van iets minder herkend te worden op straat, want Benalla is dezer dagen 'hotter' in Frankrijk dan Les Bleus.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN