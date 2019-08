Exclusief voor abonnees Vechten tegen AEK én de hitte: "Net een oven" 08 augustus 2019

Michel Louwagie is er van overtuigd: AEK koos er bewust voor om te spelen om 18.30 plaatselijke tijd, omdat er dan nog een loden hitte over Larnaca verwacht wordt. "Toen we met 45 minuten vertraging van het vliegtuig stapten, leek het wel alsof we in een oven terecht kwamen", zegt Jess Thorup. "Zelfs de wind is warm. Dat kan de x-factor van de match worden, maar we speelden de voorbije weken al in warme omstandigheden. Tegen Viitorul thuis was het ook tussen de 35 en de 40 graden. We hebben Jan Bourgois meegebracht om op alles voorbereid te zijn." Bourgois is professor sportfysiologie aan de UGent. "Sinds maandag zijn we al bezig met de hydratatie van de spelers", vertelt hij. "Dat moet je individueel bekijken, want de ene verliest meer zout dan de andere. Maar sowieso moeten de spelers tijdens de match 1,5 liter drinken. Deze omstandigheden vragen ook om aangepaste voeding. Tijdens de rust kunnen we de spelers met ijs behandelen, dat zal helpen." (RN)

